"الشياطين الحمر" تتفوّق على "الأسود الثلاثة" في دوري الأمم الأوروبية

حقّق المنتخب البلجيكي فوزاً مهماً على ضيفه الإنكليزي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.



ووقع على ثنائية أصحاب الأرض منتخب "الشياطين الحمر" كل من لاعب خط الوسط يوري تيليمانس، واللاعب درايس ميرتينز، في الدقيقتين 10 و24 من زمن الشوط الأول للقاء، على الترتيب.

وحقق منتخب "الشياطين الحمر" بذلك انتصاره الثاني على التوالي بعد خسارة وانتصارين آخرين على الترتيب في النسخة الثانية لدوري الأمم الأوروبية، واحتفظ بصدارة قائمة المجموعة الثانية ضمن المستوى الأول (A2) برصيد 12 نقطة.



في المقابل، مني منتخب إنكلترا "الأسود الثلاثة" بالهزيمة الثانية على التوالي، مقابل انتصارين وتعادل، وتراجع إلى المرتبة الثالثة برصيد 7 نقاط.



وانفرد المنتخب الدنماركي بالمركز الثاني برصيد 10 نقاط، عقب تغلبه 2-0 على ضيفه الآيسلندي، صاحب المركز الرابع والأخير من دون نقاط.