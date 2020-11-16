"النجمة" يعلن إصابة لاعبه خالد التكجي بـ"كورونا"

أعلن نادي "النجمة"، اليوم الإثنين، إصابة لاعبه خالد التكجي بفيروس "كورونا" المستجدّ.

وكتب النادي على صفحته الرسمية على "فيسبوك": "إصابة اللاعب خالد التكجي بفيروس "كورونا". إدارة نادي النجمة تتمنى الشفاء العاجل للاعب والعودة سريعاً إلى الملاعب".

يشار إلى أنّ التكجي هو أحد أبرز وجوه نادي "النجمة" في الموسم الحالي.

ويحتلّ "النجمة" في الوقت الحالي المركز الرابع في ترتيب بطولة دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم.

وكانت بطولة الدوري توقّفت بسبب المعسكر الذي يخوضه منتخب لبنان في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث واجه هناك منتخب البحرين ودياً وخسر أمامه بنتيجة 3-1.

كما أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم تعليق كافة أنشطته الرياضية التزاماً بقرار الإقفال العام الذي اتخذه المجلس الأعلى للدفاع بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجدّ.