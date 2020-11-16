رياضة

"النجمة" يعلن إصابة لاعبه خالد التكجي بـ"كورونا"

Lebanon 24
16-11-2020 | 15:00
A-
A+
Doc-P-766539-637411269288333867.jpg
Doc-P-766539-637411269288333867.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن نادي "النجمة"، اليوم الإثنين، إصابة لاعبه خالد التكجي بفيروس "كورونا" المستجدّ.
 
وكتب النادي على صفحته الرسمية على "فيسبوك": "إصابة اللاعب خالد التكجي بفيروس "كورونا". إدارة نادي النجمة تتمنى الشفاء العاجل للاعب والعودة سريعاً إلى الملاعب".
 
 
 
يشار إلى أنّ التكجي هو أحد أبرز وجوه نادي "النجمة" في الموسم الحالي.
 
ويحتلّ "النجمة" في الوقت الحالي المركز الرابع في ترتيب بطولة دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم.
 
وكانت بطولة الدوري توقّفت بسبب المعسكر الذي يخوضه منتخب لبنان في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث واجه هناك منتخب البحرين ودياً وخسر أمامه بنتيجة 3-1. 
 
كما أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم تعليق كافة أنشطته الرياضية التزاماً بقرار الإقفال العام الذي اتخذه المجلس الأعلى للدفاع بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجدّ.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2020-11-16
21:00 | 2020-11-16
18:00 | 2020-11-16
12:00 | 2020-11-16
09:00 | 2020-11-16
06:00 | 2020-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website