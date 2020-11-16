رياضة

هل يعود الحارس العملاق عصام الحضري إلى الملاعب؟!

Lebanon 24
16-11-2020 | 23:00
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أعلن الحارس المصري المخضرم، عصام الحضري، حارس مرمى "الأهلي" و"الزمالك" ومنتخب مصر الأسبق، استعداده للعودة للملاعب من جديد، على الرغم من إعلانه الاعتزال في أكثر من مناسبة.

وقال الحضري البالغ 47 عاماً في تصريحات تلفزيونية نقلتها وسائل إعلام مصرية: "تلقيت عرضاً اليوم من نادي "زد"، وقراري مرتبط بعامل مهم جدا سأعكف على دراسته".

وأضاف: "سأدرس الموقف هل سيضيف هذا لي، وهل سأضيف لهم، وإذا كانت الإضافة ستحدث سأجلس معهم على طاولة المفاوضات".

وتابع: "أنا مستعد للعودة إلى الملاعب، وعندما أدخل في تحدي ربنا ينصرني، وجاهز للعب".

وقبل عدة أشهر خرج عصام الحضري، ليعلن اعتزاله كرة القدم، بعد مسيرة حافلة بالانجازات، سواء على مستوى الأندية أو المنتخب الوطني، كان آخرها اللعب في كأس العالم 2018 في روسيا.
المصدر: روسيا اليوم
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