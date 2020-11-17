رياضة

بعد محمد صلاح.. إصابة لاعب مصري جديد بفيروس كورونا

Lebanon 24
17-11-2020 | 09:00
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة نجم المنتخب محمد النني لاعب نادي أرسنال الإنكليزي، بفيروس كورونا، وذلك بعد أيام من ثبوت إصابة محمد صلاح نجم ليفربول خلال تواجده بالقاهرة.

 

وقال بيان رسمي على صفحة الاتحاد على فيسبوك: "أظهرت نتائج المسحة الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني الأول لدى وصولها إلى توجو سلبية جميع اللاعبين باستثناء اللاعب محمد النني لاعب المنتخب ونادي أرسنال الإنكليزي الذي ظهرت نتيجته إيجابية دون ظهور أي أعراض مرضية عليه".

 

وأوضح البيان أنه "على الفور بدأ اللاعب الذي يتمتع بحالة جيدة في تنفيذ البروتوكول الطبي الخاص للمصابين بكوفيد-19، فيما تواصلت إدارة البعثة برئاسة الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بإدارة فريق أرسنال الإنجليزي للتنسيق معها".

 

كما قررت إدارة البعثة بعد الإطلاع على رأي الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور محمد أبو العلا إعادة اللاعب إلى القاهرة ضمن البعثة وفق اجراءات تحفظ سلامة بقية اللاعبين من انتقال العدوى، حيث ستجرى فور الوصول إلى القاهرة مسحة أخرى للتأكد من حالة النني، خاصة أنه أجرى ثلاث مسحات منذ قدومه من انكلترا كانت نتائجها سلبية آخرها بعد الانتهاء من مباراة توغو أمس الأول.

 

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن الجمعة الماضية، في بيان رسمي، عن إصابة نجم المنتخب محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد، بعد إيجابية المسحة التي خضع لها هداف ليفربول، رغم عدم شعوره بأي أعراض، ليتم عزله داخل غرفته وإتباع البروتوكول الطبي.

المصدر: سكاي نيوز
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