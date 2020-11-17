رياضة

مهاجم ايراني يعلّق على اقتراب رونالدو من تحطيم رقمه القياسي

Lebanon 24
17-11-2020 | 15:00
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علّق مهاجم إيران السابق علي دائي، اليوم الثلاثاء، على اقتراب المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من تحطيم رقمه القياسي في عدد الأهداف الدولية.

 

واقترب رونالدو من الوصول لرقم دائي والمتمثل بـ109 أهداف، علما أن النجم البرتغالي سجل 102 هدف في 168 مباراة دولية منذ مشاركته الأولى مع منتخبه الوطني في 2003.

 

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن دائي قوله: "سأهنئه على الفور. سجل رونالدو 102 هدف مع البرتغال حتى الآن وسيحطم رقمي بالتأكيد، لكن ما زال عليه تسجيل سبعة أهداف".

 

وأضاف: "شرف لي أن يحطم لاعب في مكانته رقمي القياسي. رونالدو واحد من أعظم اللاعبين ليس فقط في هذا العصور لكن على الإطلاق. إنه ظاهرة حقيقية"، حسبما نقلت "رويترز".

 

وسجل دائي الذي حمل شارة قيادة المنتخب الإيراني واعتزل في 2006، هذه الحصيلة القياسية في 148 مباراة دولية.

 

وسيكون أمام رونالدو فرصة تقليص هذه الفجوة عندما تلتقي البرتغال مع كرواتيا في مباراتها الأخيرة بدور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية الثلاثاء.

 

المصدر: سكاي نيوز
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