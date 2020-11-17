رياضة

ماذا طالب "الفيفا" من شركات التكنولوجيا؟

Lebanon 24
17-11-2020 | 18:00
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أنه طالب شركات التكنولوجيا بابتكار وسائل لتطوير تقنيات بصرية تساعد الحكام ونظام حكم الفيديو المساعد في تقييم حالات التسلل.

وبهدف تحسين النظام، قال "فيفا" إن ثلاث شركات عبرت عن اهتمامها بتطوير نظام مراجعة اللقطات في حالات التسللوأضاف: "الهدف من هذه المرحلة تطوير النظام القائم على جمع بيانات من مئات الحالات المختلفة للتسلل".

 

ويبقى النظام الحالي، الذي يستخدم خيوطا لتحديد وضع اللاعب إن كان متسللا، تحت هجوم شديد بسبب العديد من الحالات المثيرة للجدل في مسابقات الدوري الكبرى في أوروبا.

يذكر بأن مونديال روسيا 2018، شهد ولأول مرة في تاريخ هذه البطولة، استخدام تقنية الفيديو "الفار".

المصدر: سبوتنيك
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