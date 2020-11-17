من قلب ملاعب برشلونة.. رسالة شكر من لاعب صاعد إلى ريال مدريد!

شكَر لاعب برشلونة الجديد، بيدري، نادي ريال مدريد الإسباني على رفضه التوقيع معه، معتبراً أن ذلك ساهم في دخوله إلى النادي المفضّل بالنسبة له، كما أنه حقّق حلمه.

ويبلغ بيدري من العمر 17 عاماً، وكان انضمّ إلى برشلونة خلال شهر تموز الماضي قادماً من نادي بالماس. ومنذ ذلك الحين، شارك بيدري في 10 مباريات وسجّل خلالها هدفين.

وأعرب بيدري عن سعادته الخالصة لأن ريال مدريد لم يوقع معه، وبالتالي لم يسمح له بالإنضمام إلى صفوفه، موضحاً أنه جرى استبعاده لعدم امتلاكه مستوى فني مناسب.

ويقول بيدري: "أشكر الشخص الذي قال لي إنني لا أستحق الانضمام للريال، لأنني الآن ألعب في صفوف الفريق الذي أحببته دائماً".

ومع هذا، فقد كشف بيدري أن دخوله إلى برشلونة ساهم في تحقيق "حلمه"، والمتمثل باللعب إلى جانب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، باعتبار أن هذا الأمر هو "حلم كل الأطفال"، بحسب قوله.