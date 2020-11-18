رياضة

هل يقبل ميسي دعوة عشاء من رونالدو؟

Lebanon 24
18-11-2020 | 06:00
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مع اختلاف مشجعي النجمين  ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بشأن من هو "الأفضل" بينهما، سلطت صحيفة "ميرور" البريطانية على حادثة قديمة سخر فيها رونالدو من منافسه اللدود.

 

ففي العام في عام 2018 ، وعندما كان رونالدو يلعب في النادي الملكي، وبينما كان ينتظر في نفق استاد سانتياغو في برنانيو قبل الخروج إلى الملعب لمواجهة نادي فالنسيا في منافسات الدوري الإسباني، اقترب شاب يرتدي تميمة (زي تنكري لتشجيع ريال مدريد) من "صاروخ مادير" لكي يعبر عن إعجابه به.

 

وقال ذلك الشاب لرونالدو بلفهة : "بنظري أنت أفضل لاعب في العالم وميسي"، وهنا قاطع النجم البرتغالي كلام ذلك الفتى على عجل قائلا: "سيء" أي يقصد أنه هو الأفضل وميسي سيء، مما أثار موجة من الضحك بين صفوف اللاعبين.

 

وبحسب صحيفة "ميرور"، فإنه على رغم تلك النكتة الساخرة من ميسي، غير أن رونالدو اعتاد أن يكيل المديح لنجم برشلونة. ففي العام 2019، قال "الدون" في حديث صحفي: "لقد تشاركنا مرحلة تنافسية وصلت إلى 15 عاما ولا أعرف أن هذا الأمر حدث بين لاعبين في وقت سابق من تاريخ كرة القدم".

 

وتابع: "بالطبع ، لدينا علاقة جيدة. لم نتناول العشاء معًا بعد ، لكنني آمل ذلك في المستقبل".

ولاحقا، أجاب ميسي على موقفه إن استقبل دعوة للعشاء من "الدون البرتغالي"، قائلا: "نعم ، ليس لدي أي مشكلة في ذلك ... قد لا نكون أصدقاء لأننا لم نشارك أبدًا غرفة خلع الملابس معًا ولكني أراه دائمًا في حفلات توزيع الجوائز وليس هناك مشكلة".

وأردف: "لست أدري على وجه اليقين في ما إذا كنا سنجتمع على مائدة عشاء لأنني لا أعرف ما إذا كانت طرقنا ستتقاطع ، فلكل واحد منا حياته والتزاماته الخاصة. لكن بالتأكيد أنني سأقبل الدعوة".

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