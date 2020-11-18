البرازيل تتفوّق على الأوروغواي.. وتحقّق العلامة الكاملة!





ورغم غياب العديد من اللاعبين عن منتخب "السامبا" بسبب فيروس "كورونا" المستجد والإصابة، ومن بينهم نيمار، لكنه كان أقوى كثيراً من منافسه الذي لم يفز عليه منذ 2001.



فيما غاب عن منتخب الأوروغواي نجمه لويس سواريز، المصاب بفيروس "كورونا".



وأحرز أرتور الهدف الأول بعد 34 دقيقة، ثم هزّ ريتشارليسون الشباك بضربة رأس من ركلة ركنية، قبل ثوان من نهاية الشوط الأول.



واستمر سوء الحظ لدى أصحاب الأرض عندما تدخل حكم الفيديو المساعد ليقنع الحكم بطرد إدينسون كافاني بسبب مخالفة عنيفة ضد ريتشارليسون في الدقيقة 71.



بهذا حققت البرازيل الفوز الرابع على التوالي في التصفيات وأصبحت الدولة الوحيدة في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم التي تفوز بجميع مبارياتها. حقّق منتخب البرازيل فوزاً ثميناً بنتيجة 2-0 على مضيفه الأوروغواي، فجر الأربعاء، وذلك في ختام الجولة الرابعة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلية لكأس العالم 2022، ليحقق بذلك منتخب "السامبا" العلامة الكاملة في التصفيات.ورغم غياب العديد من اللاعبين عن منتخب "السامبا" بسبب فيروس "كورونا" المستجد والإصابة، ومن بينهم نيمار، لكنه كان أقوى كثيراً من منافسه الذي لم يفز عليه منذ 2001.فيما غاب عن منتخب الأوروغواي نجمه لويس سواريز، المصاب بفيروس "كورونا".وأحرز أرتور الهدف الأول بعد 34 دقيقة، ثم هزّ ريتشارليسون الشباك بضربة رأس من ركلة ركنية، قبل ثوان من نهاية الشوط الأول.واستمر سوء الحظ لدى أصحاب الأرض عندما تدخل حكم الفيديو المساعد ليقنع الحكم بطرد إدينسون كافاني بسبب مخالفة عنيفة ضد ريتشارليسون في الدقيقة 71.بهذا حققت البرازيل الفوز الرابع على التوالي في التصفيات وأصبحت الدولة الوحيدة في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم التي تفوز بجميع مبارياتها.

وتستأنف التصفيات مرة أخرى في آذار من العام 2021.



وتتأهل الفرق الأربعة الأولى في التصفيات، التي تضم 10 فرق، إلى كأس العالم مباشرة، ويخوض صاحب المركز الخامس مواجهة فاصلة مع منافس من قارة أخرى.



وفي كراكاس، حصدت فنزويلا نقاطها الأولى في التصفيات، بعد أن منحها هدف متأخر عن طريق سالومون روندون الفوز 2-1 على تشيلي.



وواصل المنتخب الإكوادوري انطلاقته الرائعة في تصفيات أميركا الجنوبية، بفوزه الكبير 6-1 على نظيره الكولومبي.



