رياضة

البرازيل تتفوّق على الأوروغواي.. وتحقّق العلامة الكاملة!

Lebanon 24
18-11-2020 | 15:00
A-
A+
Doc-P-767087-637412862265524278.jpg
Doc-P-767087-637412862265524278.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حقّق منتخب البرازيل فوزاً ثميناً بنتيجة 2-0 على مضيفه الأوروغواي، فجر الأربعاء، وذلك في ختام الجولة الرابعة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلية لكأس العالم 2022، ليحقق بذلك منتخب "السامبا"  العلامة الكاملة في التصفيات.

ورغم غياب العديد من اللاعبين عن منتخب "السامبا" بسبب فيروس "كورونا" المستجد والإصابة، ومن بينهم نيمار، لكنه كان أقوى كثيراً من منافسه الذي لم يفز عليه منذ 2001.

فيما غاب عن منتخب الأوروغواي نجمه لويس سواريز، المصاب بفيروس "كورونا".

وأحرز أرتور الهدف الأول بعد 34 دقيقة، ثم هزّ ريتشارليسون الشباك بضربة رأس من ركلة ركنية، قبل ثوان من نهاية الشوط الأول.

واستمر سوء الحظ لدى أصحاب الأرض عندما تدخل حكم الفيديو المساعد ليقنع الحكم بطرد إدينسون كافاني بسبب مخالفة عنيفة ضد ريتشارليسون في الدقيقة 71.

بهذا حققت البرازيل الفوز الرابع على التوالي في التصفيات وأصبحت الدولة الوحيدة في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم التي تفوز بجميع مبارياتها.
 
وتستأنف التصفيات مرة أخرى في آذار من العام 2021.

وتتأهل الفرق الأربعة الأولى في التصفيات، التي تضم 10 فرق، إلى كأس العالم مباشرة، ويخوض صاحب المركز الخامس مواجهة فاصلة مع منافس من قارة أخرى.

وفي كراكاس، حصدت فنزويلا نقاطها الأولى في التصفيات، بعد أن منحها هدف متأخر عن طريق سالومون روندون الفوز 2-1 على تشيلي.

وواصل المنتخب الإكوادوري انطلاقته الرائعة في تصفيات أميركا الجنوبية، بفوزه الكبير 6-1 على نظيره الكولومبي.

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
18:00 | 2020-11-18
12:00 | 2020-11-18
09:00 | 2020-11-18
06:00 | 2020-11-18
23:00 | 2020-11-17
21:00 | 2020-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website