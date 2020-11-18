رياضة

بثنائية نظيفة.. "راقصو التانغو" يتخطّون بيرو في تصفيات المونديال!

Lebanon 24
18-11-2020 | 23:00
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تمكّن منتخب الأرجنتين من تخطّي مضيفه منتخب بيرو، فجر الأربعاء، بنتيجة 2-0 في ختام الجولة الرابعة من تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.
 
وبدا أن "راقصي التانغو" يسعون لحسم المباراة مبكراً، حيث ترجم الفريق تفوقه في الشوط الأول إلى هدفين نظيفين، لتكون أول مباراة له يتقدم في شوطها الأول بهدفين خلال المباريات الأربع التي خاضها في التصفيات الحالية.

وسجل لصالح راقصي "التانغو" كل من نيكولاس غونزاليس ولاوتارو مارتينيز في الدقيقتين 17 و28 .
 
ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى 10 نقاط ليتقدم إلى وصافة الترتيب بفارق نقطتين، خلف المنتخب البرازيلي متصدر التصفيات، وبفارق نقطة واحدة فقط أمام نظيره الإكوادوري.

فيما مني المنتخب البيروفي بالهزيمة الثالثة على التوالي ليتجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز التاسع قبل الأخير، بفارق الأهداف فقط أمام بوليفيا.
المصدر: روسيا اليوم
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