رياضة

من هو الشخص القادر على إقناع ميسي بالبقاء في "برشلونة"؟!

Lebanon 24
18-11-2020 | 21:00
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كشف فيكتور فونت، المرشح لرئاسة نادي "برشلونة" الإسباني، أنّ قائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي يجب أن يبقى في "البلوغرانا" ليقود الفريق حتى نهاية مسيرته الكروية، ولعب دور استراتيجي عند تقاعده.
 
وبحسب ما ذكرت شبكة "ٍسكاي نيوز"، فإنّ فونت يعوّل في إقناع ميسي بالبقاء مع "برشلونة" على نجم الفريق السابق تشافي هيرنانديز الذي وعد باختياره كمدير ومدرب للفريق، حيث قال: "ميسي بحاجة إلى الإقناع بأن لدينا مشروعا تنافسيا ناجحا، ويمكن لتشافي أن يلعب دوراً حاسماً في قيامنا بذلك".

وتشير تقارير إلى أن أفضل لاعب في العالم 6 مرات وأفضل هدافي "برشلونة" على الإطلاق، قد اقترب من مغادرة النادي الكتالوني في آب، وذلك في أعقاب توتر علاقته مع رئيس النادي آنذاك جوسيب ماريا بارتوميو.

ويعتقد فونت، الذي ساهم بشكل فعّال في حملة ضدّ بارتوميو أدت إلى استقالته في تشرين الأول الفائت والمرشح الأوفر حظاً للفوز في انتخابات 24 كانون الثاني المقبل، أنه يمكن إقناع أفضل لاعب في العالم بالبقاء في "الكامب نو".

ونقلت "سكاي سبورتس" عن فونت قوله: "عندما تكون محظوظاً بما يكفي لامتلاك أفضل لاعب في العالم في فريقك، فعليك الاحتفاظ بهذه الموهبة".
 
وأضاف: "إذا ذهب ميسي إلى أحد المنافسين، فلن نجد بديلاً بسهولة لأنه لا يوجد بديل له. ولهذا فإن الاحتفاظ به على المدى القصير أمر بالغ الأهمية".

وتابع قائلاً: "العلاقة بين ميسي و"برشلونة" هي علاقة استراتيجية، ونريد التأكد من أننا نخلق الظروف المناسبة له للعب دور في النادي حتى بعد تقاعده. ميسي يمكن أن يقدم الكثير من الأفكار".


 
المصدر: سكاي نيوز
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