رياضة

من جديد محمد صلاح يخضع لفحص كورونا.. وهكذا أتت النتيجة

Lebanon 24
19-11-2020 | 09:00
A-
A+
Doc-P-767348-637413658650545608.jpg
Doc-P-767348-637413658650545608.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس الأربعاء، أن نتيجة فحص كوفيد-19 الجديد، الذي خضع له لاعب ليفربول محمد صلاح جاءت إيجابية لفيروس كورونا، مما يعني تأكد غيابه عن مباراة فريقه المقبلة في الدوري الإنكليزي الممتاز.

 

ما زال صلاح البالغ من العمر 28 عاما، والذي يعاني أعراضا خفيفة، في عزل ذاتي بمنتجع الجونة الواقع على على البحر الأحمر في مصر، حيث وصل في وقت سابق من هذا الأسبوع. وكان قد عزل نفسه سابقا بأحد فنادق القاهرة.

 

وثبتت إصابة الدولي المصري بالفيروس لأول مرة، الجمعة الماضية، عشية مباراة منتخب مصر ضد توغو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية وفاز "الفراعنة" على توغو 1-0 في القاهرة ، و3-1 يوم الثلاثاء في لومي عاصمة توغو.

 

ومن المتوقع الآن أن يغيب محمد صلاح عن مباراة ليفربول الأولى بعد التوقف الدولي، ضد ليستر  سيتي، المتصدر والمقررة الأحد.

 

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم إن لاعب وسط أرسنال محمد النني جاءت نتيجة اختباره للكشف عن الفيروس إيجابية مرة أخرى. وكان اختبار النني البالغ من العمر 28 عاما جاء إيجابيا، يوم الإثنين، بعد وصول منتخب "الفراعنة" إلى توغو.

 

كما أعلن اتحاد الكرة المصري، الأربعاء، إصابة مهاجم أولمبياكوس اليوناني أحمد حسن كوكا بفيروس كورونا، عقب عودته من توغو.

 

ووصل النجوم الثلاثة إلى القاهرة في وقت سابق هذا الشهر  للانضمام إلى المنتخب الوطني في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021.

 

المصدر: سكاي نيوز
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
06:00 | 2020-11-19
23:00 | 2020-11-18
21:00 | 2020-11-18
18:00 | 2020-11-18
15:00 | 2020-11-18
12:00 | 2020-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website