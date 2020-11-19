رياضة

بعد 15 ساعة من الطيران.. مفتّشو الضرائب كانوا بانتظار ميسي في مطار برشلونة!

Lebanon 24
19-11-2020 | 15:00
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لم تكن عودة قائد "برشلونة" الإسباني، ليونيل ميسي، إلى مطار إلبرات في برشلونة، أمس الأربعاء، عادية عقب مشاركته منتخب بلاده الأرجنتين في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد كان بانتظار ميسي لحظة وصوله 5 أشخاص من مفتشي وكالة الضرائب، مما اضطر المهاجم البالغ 32 عاماً المجهد من رحلة الطيران التي استغرقت 15 ساعة بطائرته الخاصة، إلى الاستجابة لتساؤلات المفتشين لمدة ساعة كاملة.
 
وفي طريقه لمغادرة المطار انفجر ميسي لدى سؤال الصحافيين عن تصريحات الوكيل السابق لزميله الفرنسي أنطونيو غريزمان، وقال: "لقد سئمت من أن أكون دائماً مشكلة كل شيء في النادي".

وبعد انتهائه من صخب المراسلين الذين كانوا ينتظرونه عند بوابة الخروج من المطار، أدلى ميسي، وهو غير سعيد بشكل واضح، بتعليق آخر عندما دخل سيارته حيث كانت زوجته أنتونيلا روكوزو بانتظاره.

وقال ميسي: "علاوة على ذلك، بعد رحلة استغرقت 15 ساعة، كانت سلطات الضرائب في انتظاري، إنه جنون".
 


ومن المتوقع أن يشارك ميسي في مباراة برشلونة المقبلة بعد فترة التوقف الدولية لملاقاة أتلتيكو مدريد ضمن الجولة الـ10 من "الليغا" السبت المقبل.
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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