رياضة

دروغبا يحصل على "الإقامة الذهبية" بدبي: يمكنني العيش هنا في أمن وسلام!

Lebanon 24
19-11-2020 | 21:00
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منحت إمارة دبي، النجم الإيفواري السابق، ديديه دروغبا، "الإقامة الذهبية" لينضم بذلك نجم منتخب ساحل العاج و"تشيلسي" الإنكليزي السابق إلى قائمة النجوم العالميين الذين حصلوا عليها في وقت سابق.

وحصل دروغبا على الإقامة الذهبية، خلال استقباله صباح أمس الأربعاء، بمقر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بحضور اللواء محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ونائبه اللواء عبيد مهير بن سرور وعدد من المسؤولين.
 
وصرح دروغبا أنّه من أشد المعجبين بدبي منذ أن زارها في 2005، حيث يعيش الناس في أمان ويحترمون العادات والتقاليد وقال: "يمكنني العيش مع عائلتي هنا في أمن وسلام، وأنا ممتن لدولة الإمارات لمنحي الإقامة الذهبية، وأتمنى أن أكون جديراً بهذه الثقة وأشكر كل من دعمني وهذا يعني الكثير لي، أنا سعيد بهذه الهدية".
 
وتم اعتماد نظام الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" في العام الماضي وتمنح للمستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية، والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة بهدف تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين ورجال الأعمال والموهوبين، وذلك بهدف خلق بيئة مشجعة على الاستثمار والإبداع وترسيخ منظومة تنموية تتميز بالاستقرار، وإشراك أصحاب المواهب الاستثنائية ليكونوا شركاء دائمين في مسيرة التنمية في الدولة.
 
 
 
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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