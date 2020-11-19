رياضة

إيطاليا وبلجيكا تكملان أضلاع المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبية (فيديو)

Lebanon 24
19-11-2020 | 23:00
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تأهل منتخبا إيطاليا وبلجيكا إلى الدور نصف النهائي لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بعد تصدرهما لمجموعتيهما في المستوى الأول مع نهاية دور المجموعات في المسابقة القارية.

وجاء تأهل المنتخب الإيطالي بعد تصدره للمجموعة الأولى للمستوى الأول برصيد 12 نقطة عقب تغلبه على مضيفه البوسني بهدفين نظيفين ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وسجل هدفي إيطاليا أندريا بيلوتي ودومينيكو بيراردي في الدقيقتين 22 و67 على الترتيب.
 
أما المنتخب البلجيكي فحجز تذكرة نصف النهائي بعد تصدره لفرق المجموعة الثانية للمستوى الأول برصيد 15 نقطة عقب تغلبه على ضيفه الدنماركي بنتيجة 4-2.

وسجل رباعية أصحاب الأرض كل من يوري تيليمانس في الدقيقة الـ3 وروميلو لوكاكو (هدفان) في الدقيقتين 56 و69 وكيفين دي بروين في الدقيقة الـ88، فيما سجل هدفي الضيوف جوناس ويند في الدقيقة الـ17 وناصر شادلي بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ86.
 
وأكمل منتخبا إيطاليا وبلجيكا عقد الفرق المتأهلة لنصف النهائي من المسابقة القارية، لينضما لمنتخبي فرنسا (متصدر المجموعة الثالثة) وإسبانيا (متصدر المجموعة الرابعة).
 
المصدر: روسيا اليوم
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