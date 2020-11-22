رياضة

"الفتى الذهبي" يواصل تألقه مع "دورتموند".. ويسجّل رقماً تاريخياً!

Lebanon 24
22-11-2020 | 21:00
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واصل النجم النرويجي الشاب، إيرلينغ هالاند، سجله التهديفي المميز وسجل 4 أهداف قاد بها فريقه "بروسيا دورتموند" لسحق "هيرتا برلين" 5-2 ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم، ليصبح أول لاعب في تاريخ البطولة يسجّل 23 هدفاً في أول 22 مباراة، التي ظهر فيها لأول مرة في منتصف الموسم الماضي قادماً من "سالزبورغ" النمساوي.

وقلب هالاند تأخر "دورتموند" بهدف جاء في الدقيقة 33، ليؤكد هالاند استحقاقه الفوز بجائزة "الفتى الذهبي" في قارة أوروبا وأفضل المواهب الشابة لعام 2020، التي نالها أمس السبت، وسجل هاتريك في 15 دقيقة فقط.

وبدأ مهرجان الأهداف بإدراك هالاند لهدف التعادل في الدقيقة 47، وأضاف الهدف الثاني بعدها بدقيقتين فقط بعد تمريرة سحرية من جوليان براندت.

وسجل هدفه الثالث في الدقيقة 62 من استغلال لخطأ في التمرير من دفاع "هيرتا" ثم رواغ الحارس ووضع الكرة في الشباك.
 
وأضاف رافائيل جيريرو الهدف الرابع لـ"دورتموند" في الدقيقة 70 من متابعة لعرضية مرت من هالاند.

ثم عاد "هيرتا" بهدف ثان لماتيوس في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

لكن هالاند سجل هدفه الرابع والخامس لـ"دورتموند" في الدقيقة 79.

واستطاع هالاند تسجيل رقم مهم في "البوندسليغا"، حيث أصبح وفقاً لحساب "سات فوت"، أول لاعب في تاريخ المنافسة يسجل 23 هدفاً في أول 22 مباراة، التي ظهر فيها لأول مرة في منتصف الموسم الماضي قادما من "سالزبورغ" النمساوي.

ورفع "دورتموند" رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني ليقترب من "بايرن ميونيخ" المتصدر بـ19 نقطة وتعادل في وقت سابق مع "فيردر بريمن".
 
المصدر: روسيا اليوم
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