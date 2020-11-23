رياضة

ليفربول يهزم "ليستر سيتي" ويحقق رقما قياسيا جديدا

Lebanon 24
23-11-2020 | 12:00
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تمكن فريق ليفربول من تحقيق رقم قياسي للنادي بخوضه 64 مباراة على أرضه في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بدون هزيمة بعد فوزه 3-صفر على ليستر سيتي باستاد أنفيلد.

 

ومنح هدف عكسي من جوني إيفانز وهدفان بضربتي رأس من ديوجو جوتا وروبرتو فيرمينو الفوز لفريق المدرب يورجن كلوب على سلفه بريندان رودجرز.

 

وبهذه النتيجة تساوى ليفربول حامل اللقب برصيد 20 نقطة مع توتنهام هوتسبير المتصدر بينما يحتل ليستر المركز الرابع ولديه 18 نقطة متساويا مع تشيلسي صاحب المركز الثالث.

 

وافتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 21 عندما وضع إيفانز، تحت ضغط من ساديو ماني، الكرة برأسه في مرمى فريقه عقب ركلة ركنية نفذها جيمس ميلنر.

 

ورد ليستر بهجمة مرتدة ذكية إذ مرر جيمي فاردي إلى هارفي بارنز الذي كان في موقع جيد لكن تسديدة الجناح الأيسر ذهبت خارج المرمى.

 

وكان هدف ليفربول الثاني رائعا إذ أرسل آندي روبرتسون تمريرة عرضية جميلة من اليسار قابلها جوتا عند القائم القريب بضربة رأس في الزاوية البعيدة.

 

وتصدى كاسبر شمايكل حارس ليستر لسلسلة من الفرص ليحرم أصحاب الأرض من زيادة النتيجة في الشوط الثاني بينما سدد فيرمينو مرتين في القائم وأبعد دفاع ليستر محاولة أخرى للمهاجم البرازيلي من على خط المرمى.

 

وكوفئ فيرمينو، الذي سجل هدفين فقط في آخر 23 مباراة بالدوري الممتاز، على جهوده قبل أربع دقائق من النهاية بضربة رأس جيدة من ركلة ركنية أخرى نفذها ميلنر.

 

المصدر: سكاي نيوز
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