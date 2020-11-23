رياضة

محمد صلاح سلبي كورونا.. وهذا ما كشفه كلوب

Lebanon 24
23-11-2020 | 09:00
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أعلن رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية، الدكتور حسام حسني، أمس الأحد، تعافي محمد صلاح، نجم ليفربول من فيروس كورونا المستجد.

 

وقال حسني في تصريحات تلفزيونية: "صلاح خضع لمسحة صباح الأحد وجاءت سلبية، واللاعب خاض التدريبات مع المستبعدين من لقاء ليستر سيتي، وسيشارك في التمرين غدا بشكل طبيعي".

 

إلى ذلك، قال المدير الفني لليفربول الإنكليزي، يورغن كلوب، إن "صلاح سيكون جاهزا لخوض المباراة المقبلة أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا بعد تعافيه تماما من كوفيد-19"، وفقا لصحيفة "ميرور".

Mohamed Salah's Liverpool return date set as Jurgen Klopp confirms Covid test resulthttps://t.co/nMppXxYo80

 
 

وغاب محمد صلاح عن مواجهتي منتخب مصر ضد توجو في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، بسبب إصابته بفيروس كورونا، كما تخلف عن مباراة فريقه أمس الأحد أمام ليستر سيتي، والتي حسمها الريدز بنتيجة (3-0).  

المصدر: سبوتنيك
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