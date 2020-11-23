بفضل زلاتان.. "ميلان" ينتزع الفوز الأوّل من أرض "نابولي" منذ 10 سنوات!



انتزع نادي "ميلان" فوزاً مهماً من أرض مضيفه نادي "نابولي" بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليحقق بذلك "ميلان" انتصاره الأول على أرض "نابولي" منذ أكثر من 10 سنوات.

وأحرز المهاجم السويدي المخضرم، زلاتان إبراهيموفيتش، البالغ عمره 39 عاماً، الهدف الأول بضربة رأس قوية في الشوط الأول قبل أن يضيف الهدف الثاني بعد الاستراحة ليرفع رصيده إلى 10 أهداف في 6 مباريات هذا الموسم.



وقلص دريس ميرتنز الفارق لـ"نابولي" ليستعيد الأمل، لكن زميله تيمو باكايوكو لاعب الوسط ارتكب خطأ عنيفاً ليتلقى البطاقة الصفراء الثانية ويغادر الملعب قبل 25 دقيقة من النهاية.

وسجل البديل ينس هاوجه الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.



وثارت شكوك حول حالة إبراهيموفيتش الصحية بعدما خرج بسبب مشكلة عضلية قبل 11 دقيقة من النهاية، وجلس اللاعب السويدي على مقاعد البدلاء ووضع حزمة من الثلج على عضلات الفخذ الخلفية.



وحافظ "ميلان" على سجله من دون هزيمة واحتفظ بصدارة الدوري برصيد 20 نقطة وبفارق نقطتين عن "ساسولو" صاحب المركز الثاني، وبـ6 نقاط عن "نابولي" سادس الترتيب.



وأنهت هذه المباراة سلسلة من 11 مباراة متتالية لـ"ميلان" في ضيافة "نابولي" بدون فوز، وحقق الفريق انتصاره الثاني فقط هناك في الدوري في القرن 21، بينما جاء الفوز الآخر بنتيجة 2-1 في تشرين الأول 2010 في مباراة شهدت تسجيل إبراهيموفيتش خلال فترته الأولى بالنادي.