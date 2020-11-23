"إنتر" يقلب الطاولة على "تورينو" في الدوري الإيطالي! (فيديو)

قلب نادي "إنتر ميلان" تأخّره بهدفين أمام ضيفه نادي "تورينو" إلى فوز كبير 4-2 في المباراة التي جمعتهما، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وتقدم "تورينو" بهدفين سجلهما سيموني زازا والأرجنتيني كريستيان إنسالدي من ركلة جزاء في الدقيقيتن 45+2 و62 على الترتيب، قبل أن ينتفض أصحاب الأرض ويقلبوا الطاولة مسجلين 4 أهداف حملت توقيع التشيلي أليكسيس سانشيز في الدقيقة 64 والبلجيكي روميلو لوكاكو (هدفان) في الدقيقتيْن 67 و84 والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 90.

وبهذا الفوز، رفع "إنتر" رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد "تورينو" عند 5 نقاط بالمركز الـ18 على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".