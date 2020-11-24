رياضة

كلوب: الأندية الإنكليزية قد لا تتمكن من إنهاء الموسم بـ 11 لاعباً جاهزاً!

Lebanon 24
24-11-2020 | 18:00
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رأى المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي "ليفربول" الإنكليزي، أنّ فرق الدوري الإنكليزي الممتاز قد لا تتمكن من إنهاء الموسم بـ 11 لاعباً جاهزاً، ما لم يتم إجراء تغييرات لحماية راحة الأندية المنهكة بسبب روزنامة المباريات المزدحمة.

وقال كلوب في مقابلة مع شبكة "سكاي"، صاحبة حقوق النقل الرئيسية لـ"البريميرليغ"، إنّه "إذا واصلنا اللعب مساء الأربعاء وظهر السبت، فأنا لست متأكداً من أننا (الفرق الإنكليزية السبعة المتنافسة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي) سننهي الموسم بـ11 لاعباً".

وواصل كلوب بسخط مستهدفاً ناقلي البطولة الإنكليزية الذين يطالبون بالحفاظ على روزنامة المسابقة على ما هي عليه بموجب العقود الموقعة، قائلاً: "إذا ما حدثني أحد عن العقود مجدداً، سأصاب بالجنون، لأنها لم تصمم لموسم مع كوفيد-19".

وتابع المدرب الألماني: "علينا جميعاً التكيف"، عارضاً بنبرة ساخرة أن يمنح "برايتو"ن (الذي سيواجه ليفربول يوم السبت المقبل في الدوري الإنكليزي) نقاط المباراة.

ويواجه ليفربول المثقل بالإصابات، "أتالانتا" الإيطالي غداً الأربعاء ضمن منافسات مرحلة المجموعات لدوري الأبطال، قبل أن يلتقي السبت "برايتون" في الدوري، أي بمعدل 3 مباريات في 7 أيام منذ مباراة "ليستر" التي فاز فيها "الريدز" 3-0 الأحد الماضي في الدوري.

والدوري الإنكليزي الممتاز هو البطولة الأوروبية الكبرى الوحيدة التي لا تتبع التدبير الذي اتخذ الموسم الماضي والذي يتيح إجراء 5 تغييرات في كلّ مباراة.
المصدر: روسيا اليوم
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