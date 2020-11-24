رياضة

"ميلان" يعلن عن مدّة غياب إيبراهيموفيتش بعد الإصابة الأخيرة!

Lebanon 24
24-11-2020 | 21:00
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أعلن نادي "ميلان" متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، أنّ مهاجمه السويدي المخضرم، زلاتان إبراهيموفيتش، سيغيب لـ10 أيام على الأقل بعد تعرضه لإصابة عضلية في مباراة "نابولي" يوم الأحد الماضي.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 39 عاماً، هدفين قبل إصابته، ليقود "ميلان" للفوز على "نابولي" بنتيجة 3-1، في قمة الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

وقال متحدث باسم "ميلان"، إنّ إبراهيموفيتش سيحتاج من أسبوعين إلى 3 للتعافي، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن وكالة "رويترز". 

وسيغيب المهاجم السويدي المخضرم، الذي سجل 10 أهداف في ست مباريات في الدوري هذا الموسم، على الأرجح عن مواجهتي "ليل" الفرنسي متصدر المجموعة الثامنة في الدوري الأوروبي، و"سيلتيك" الاسكتلندي، يومي الخميس والثالث من كانون الأول المقبل.
المصدر: روسيا اليوم
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