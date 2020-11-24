رياضة

11 إصابة بـ"كورونا" في منتخب كوريا الجنوبية!

Lebanon 24
24-11-2020 | 23:00
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كشفت وسائل إعلام كورية جنوبية رسمية، اليوم الثلاثاء، أنّ عضواً جديداً من الجهاز التدريبي للمنتخب الوطني لكرة القدم أصيب بفيروس "كورونا" المستجدّ (كوفيد-19) ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 11 شخصاً.

وبحسب ما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فقد كان هوانغ هي-تشان مهاجم "لايبزيغ" الألماني وجو هيون-وو حارس "أولسان" الكوري الجنوبي ضمن 7 حالات إيجابية بين اللاعبين في النمسا، حيث خاض المنتخب الكوري هناك مباراتين وديتين ضدّ المكسيك وقطر، وأصيب أيضاً 3 من العاملين في الجهاز التدريبي الكوري.

ونقلت الوكالة عن الاتحاد الكوري للعبة قوله إنّ نتيجة الحارس الأساسي جو أصبحت سلبية يوم الاثنين وسيخضع للعزل في كوريا الجنوبية.
المصدر: وكالات
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