11 إصابة بـ"كورونا" في منتخب كوريا الجنوبية!

كشفت وسائل إعلام كورية جنوبية رسمية، اليوم الثلاثاء، أنّ عضواً جديداً من الجهاز التدريبي للمنتخب الوطني لكرة القدم أصيب بفيروس "كورونا" المستجدّ (كوفيد-19) ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 11 شخصاً.وبحسب ما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فقد كان هوانغ هي-تشان مهاجم "لايبزيغ" الألماني وجو هيون-وو حارس "أولسان" الكوري الجنوبي ضمن 7 حالات إيجابية بين اللاعبين في النمسا، حيث خاض المنتخب الكوري هناك مباراتين وديتين ضدّ المكسيك وقطر، وأصيب أيضاً 3 من العاملين في الجهاز التدريبي الكوري.ونقلت الوكالة عن الاتحاد الكوري للعبة قوله إنّ نتيجة الحارس الأساسي جو أصبحت سلبية يوم الاثنين وسيخضع للعزل في كوريا الجنوبية.