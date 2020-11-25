رياضة

خطة مانشستر سيتي لخطف ميسي.. عقد مدته عشر سنوات بشروط خاصة

Lebanon 24
25-11-2020 | 06:00
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كشفت تقارير صحفية بريطانية وإسبانية، خطة جديدة لنادي مانشستر سيتي للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عندما ينتهي عقده الحالي مع برشلونة صيف العام المقبل.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في الـ30 من حزيران المقبل، ويحق له بداية من كانون الثاني التفاوض مع أي فريق.
 
ووفقا لتقارير إعلامية بريطانية وإسبانية، فإن مالكي مانشستر سيتي، سيقدمون لميسي عقدا مدته عشر سنوات وبشروط خاصة، لكي ينضم للفريق السماوي مجانا بعد نهاية عقده مع الفريق الكتالوني.

وبحسب التقارير، سيتضمن العقد أن يلعب النجم الأرجنتيني في صفوف مانشستر سيتي لبضعة مواسم، ثم الانتقال إلى أحد الأندية التابعة لمجموعة "سيتي" لكرة القدم، وهي شركة قابضة تأسست عام 2014، للإشراف على إنشاء وإدارة مجموعة من نوادي كرة القدم، تحت رعاية نادي مانشستر سيتي.

وتضم مجموعة "سيتي" لكرة القدم، ثمانية أندية أخرى إلى جانب مانشستر سيتي وهي لوميل البلجيكي، مومباي سيتي الهندي، نيويورك سيتي الأميركي، ملبورن سيتي الأسترالي، يوكوهامي مارينوس الياباني، سيتشوان جونو الصيني، جيرونا الإسباني، ومونتيفيديو سيتي في أوروغواي.

وغالبا سيكون نيويورك سيتي الأميركي هو النادي المقبل لميسي في حال موافقته على الانضمام إلى مانشستر سيتي.

وفي حال قبوله لعرض "السيتي"، سيبقى ميسي مرتبطا بمجموعة "سيتي" لكرة القدم حتى بعد اعتزاله، حيث سيتولى منصب سفير المجموعة حول العالم.
المصدر: روسيا اليوم
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