رياضة

دائرة "منبعجة" تثير السخرية في ملعب برازيلي

Lebanon 24
25-11-2020 | 15:00
A-
A+
Doc-P-769178-637418957244561717.JPG
Doc-P-769178-637418957244561717.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أثارت خطوط الملعب المشوهة سخرية المتفرجين وحفيظة حكام المباراة وذلك في لقاء جمع فريقي كامبي وبارانافاي بدوري محلي برازيلي.

 

ورسمت دائرة المنتصف بشكل منبعج، كما كان خط المنتصف غير مستقيم، بالمباراة التي أقيمت في دوري الدرجة الثالثة لولاية بارانا جنوبي البرازيل، على ملعب "خوسيه غاربليني"

 

ورغم تحفظ الحكم فاغنر مالفييرو سيلفا الذي أشار إلى الخطوط المعيبة التي لا تتناسب مع المعايير، فإن المباراة أجريت بشكل طبيعي، وفقا لشبكة "غلوبو سبورتس" الرياضية البرازيلية.

 

وقالت وسائل إعلام محلية إن الملعب مملوك للولاية، التي اعتبرت أن علامات الخط "مسؤولية الأندية".

 

وأعلن نادي كامبي صاحب الملعب الذي خسر المباراة بهدفين نظيفين، أن الخطوط غير الصحيحة وراءها راعي الأرض المحلي، ووعد بإعادة رسمها وفقا للمعايير المتبعة في الأيام المقبلة.

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2020-11-25
21:00 | 2020-11-25
18:59 | 2020-11-25
18:00 | 2020-11-25
12:00 | 2020-11-25
09:00 | 2020-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website