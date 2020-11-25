ليفربول يستغل ثغرة قانونية من أجل استعادة صلاح قبل مباراة دوري الأبطال

قالت وسائل إعلام إنجليزية أن نادي ليفربول استغل ثغرة في القواعد المطبقة لفايروس كورونا، لاستعادة النجم المصري محمد صلاح قبل لقاء الفريق مع أتلانتا في دوري الأبطال.

وأكدت صحيفة "ذا صن" أن الريدز استعاد صلاح بعد خمسة أيام فقط من الاختبار الإيجابي الذي خصع له بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك خلال تواجده في معسكر المنتخب المصري.

وتشير الصحيفة إلى أن قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز تنص على عدم استطاعة أي لاعب التدرب أو اللعب لمدة عشرة أيام بعد الاختبار الذي يخضع له اللاعب، في حال كانت النتيجة إيجابية.