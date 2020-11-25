رياضة

ليفربول يستغل ثغرة قانونية من أجل استعادة صلاح قبل مباراة دوري الأبطال

Lebanon 24
25-11-2020 | 21:00
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قالت وسائل إعلام إنجليزية أن نادي ليفربول استغل ثغرة في القواعد المطبقة لفايروس كورونا، لاستعادة النجم المصري محمد صلاح قبل لقاء الفريق مع أتلانتا في دوري الأبطال.

وأكدت صحيفة "ذا صن" أن الريدز استعاد صلاح بعد خمسة أيام فقط من الاختبار الإيجابي الذي خصع له بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك خلال تواجده في معسكر المنتخب المصري.

وتشير الصحيفة إلى أن قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز تنص على عدم استطاعة أي لاعب التدرب أو اللعب لمدة عشرة أيام بعد الاختبار الذي يخضع له اللاعب، في حال كانت النتيجة إيجابية.
 

وتتابع "ذا صن" بأن قوانين المملكة المتحدة تقول بأن الأيام العشرة تبدأ مع ظهور الأعراض، أما في حال عدم ظهورها فإن الأيام تبدأ من وقت إجراء الاختبار الإيجابي، وأن أندية البريمير ليغ تطبق هذه القاعدة، بأن الأيام العشرة تبدأ مع أول اختبار للفايروس قد يظهر نتيجة إيجابية.

وبذلك يكون الليفر لم يرتكب أي خطأ، وسيكون بمقدور اللاعب أن يشارك مع فريقه في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء، على الرغم من خضوع "المو" لفحصين بعد إصابته بالفايروس، كان آخرها قبل رحيله من مصر، حيث ظهرت نتيجة التحليل بالإيجابية.

وشهدت تدريبات يوم الإثنين الماضي مشاركة الفرعون المصري في تمارين فريقه، بعد الغياب عن الجولة الماضية التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ليستر سيتي، والتي شهدت فوز الريدز بثلاثة أهداف دون رد.

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