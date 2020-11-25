رياضة

حجر لمدة 14 يوما للاعبي التنس قبل بطولة أستراليا المفتوحة

Lebanon 24
25-11-2020 | 23:00
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أكد رئيس وزراء ولاية فيكتوريا الأسترالية، دانييل أندروز، أن النسخة المقبلة من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ستقام تقريبا في موعدها المعتاد بين 18 ونهاية كانون الثاني، مع إجراء حجر صحي لكل اللاعبين المشاركين في البطولة.

وقال أندروز إن جميع اللاعبين المشاركين في البطولة سيخضعون لحجر صحي مدته 14 يوما دون استثناء، وأن هذا الأمر غير قابل للنقاش، خصوصا بعد ما عانت منه أستراليا في الموجة الثانية من فايروس كورونا.

وتابع رئيس الوزراء: الأمور سيئة جدا في باقي أنحاء العالم، لذلك سنطبق الحجر على أي شخص يزور ولايتنا، ولن نخاطر بوضع بلدنا فيما يتعلق بالجائحة، وسنلتزم بأعلى المعايير مع تقديرنا لأهمية بطولة التنس.

وأبدى عدد من لاعبي التنس العالميين قلقهم من فرض حجر صحي عليهم قبل انطلاق البطولة، ومنهم الألماني ألكسندر زفيريف الذي صرح بأن عدم تمكن اللاعبين من التدريب لمدة أسبوعين سيجعل البطولة مثل اليانصيب، ويمكن عندها اختيار الفائز عن طريق قطعة معدنية.

 
 
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