رياضة

أجمل أهداف الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا (فيديو)

Lebanon 24
26-11-2020 | 06:00
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توفي أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 60 عاما.

وأفادت تقارير إعلامية أرجنتينية بأن مارادونا توفي إثر إصابته بسكتة قلبية.
 
وقالت إن أسطورة كرة القدم أصيب بنوبة قلبية في منزله بعد أسبوعين فقط من مغادرته المستشفى حيث خضع لعملية جراحية إثر جلطة دماغية.

مارادونا، الذي يعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور، ساعد الأرجنتين على الفوز بكأس العالم عام 1986.

ولعب مارادونا كرة القدم في أندية بوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة وغيرها، وكان يعشقه الملايين لمهاراته الرائعة.

وفي 3 تشرين الثاني 2020 نقل مارادونا إلى المستشفى بعد 3 أيام فقط من احتفاله بعيد ميلاده الـ60.
 
وفي وقت سابق خضع مارادونا للعلاج بسبب مشاكل في القلب والجهاز التنفسي عام 2004 بنتيجة تعاطي الكوكايين، كما خضع لعملية جراحية لقص المعدة من أجل التخلص من الوزن الزائد في 2005، إضافة إلى دورات علاج عدة للتعافي من آثار الإدمان على المخدرات والكحول.

وسجل الأسطورة 206 أهداف على مدار مشواره في الأندية المختلفة وأبرزها برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي، وبوكا جونيورز الأرجنتيني، كما أحرز 34 هدفا مع منتخب بلاده الأول.

وفي ما يلي أجمل الأهداف التي سجلها الأسطورة الراحل.
 
المصدر: روسيا اليوم
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