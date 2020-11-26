جثمان مارادونا يُسجى في القصر الرئاسي بالأرجنتين للنظرة الأخيرة





وكان مارادونا فارق الحياة الأربعاء عن 60 عاماً، وأعلن الرئيس الارجنتيني ألبرتو فرنانديس فوراً الحداد لمدة 3 أيام، قبل أن يعلن أن الجثمان سيسجى ليوم واحد بدلاً من 3 كما كان مقرراً سابقاً في القصر الرئاسي، وتحديداً خلال يوم الخميس بين الساعة السادسة صباحاً والرابعة بعد الظهر في التوقيت المحلي نزولاً عند رغبة العائلة. وصل جثمان أسطورة كرة القدم الأرجنتيني الراحل، دييغو مارادونا، إلى القصر الرئاسي في بلاده، حيث سيسجى ليوم واحد حتى يتمكّن أبناء بلده من إلقاء النظرة الأخيرة على أحد أعظم اللاعبين في كرة القدم وأكثرهم إثارة للجدل.وكان مارادونا فارق الحياة الأربعاء عن 60 عاماً، وأعلن الرئيس الارجنتيني ألبرتو فرنانديس فوراً الحداد لمدة 3 أيام، قبل أن يعلن أن الجثمان سيسجى ليوم واحد بدلاً من 3 كما كان مقرراً سابقاً في القصر الرئاسي، وتحديداً خلال يوم الخميس بين الساعة السادسة صباحاً والرابعة بعد الظهر في التوقيت المحلي نزولاً عند رغبة العائلة.

وكانت زوجته السابقة كلاوديا فيافانيي وابنتاهما دالما وجانينيا، وصلتا إلى القصر الرئاسي قبل منتصف ليل الأربعاء - الخميس، إضافة إلى العديد من اللاعبين الحاليين والسابقين لاسيما زملاؤه الذين رفعوا معه كأس العالم في المكسيك عام 1986.



وكانت الجماهير قد بدأت بالوقوف في صفوف طويلة خارج القصر الرئاسي "كاسا روسادا" لإلقاء التحية الاخيرة على الأسطورة.

وأفاد المحامي جون برويارد أن نتائج التشريح الأولية تشير إلى أن سبب الوفاة هو "وذمة رئوية حادة ثانوية وفشل قصور القلب المزمن".