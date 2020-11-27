رياضة

زوجة أندرتيكر تكشف صوراً من كواليس "اعتزاله" مع ابنتهما.. وتوجه رسالة مؤثرة له

Lebanon 24
27-11-2020 | 06:00
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حرصت ميشيل ماكول، على توجيه رسالة إلى زوجها أسطورة المصارعة الحرة "أندرتيكر"، بعد الاحتفال الرسمي المتعلق باعتزاله، والذي أقيم يوم الاثنين.

وشاركت ماكول (40 عاما) وهي مصارعة سابقة، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، صورا تجمعها بزوجها، مارك كالاواي (55 عاما) في مناسبات عديدة، وأرفقتها برسالة له هي: "أحبك...، لقد كنت نعمة للكثيرين وبعدة طرق مختلفة، تهانينا على أكثر مهنة مدهشة على الإطلاق، إن الله يخبئ لك أكثر مما تتخيله".
 
 
 
كما كشفت زوجة أندرتيكر عن صور حصرية من كواليس الاحتفالية التي أقامتها شركة "WWE" له احتفالا باعتزاله المصارعة الحرة، التي امتد مشواره معها 30 عاما.

وتبين الصور حضور ميشيل ماكول حفل اعتزال زوجها، وبصحبتها ابنتهما.
 
 
 
 
وأقيم حفل وداع المصارع الأميركي المخضرم "أندرتيكر" (الحانوتي) في مهرجان "سيرفايفر سيريس"، يوم الاثنين الماضي، بحضور العديد من رفاق مشواره من نجوم المصارعة، مثل فينس ماكمان وتريبل إتش وشون مايكلز وريك فلير.

وكان أول ظهور لأندرتيكر على شاشة التلفزيون في مهرجان "سيرفايفير سيريس" في 22 تشرين الثاني 1990.
 
ويُعد أندرتيكر الذي يعتبر على نطاق واسع أعظم مصارع في كل العصور بطلا عالميا للوزن الثقيل 7 مرات.
وخلال مسيرته الطويلة، حاز على ما مجموعه 6 بطولات فرق، كما فاز مرة واحدة بمباراة "رويال رامبل" في 2007، وحائز على جائزة "سلامي" 12 مرة، وسجّل 21 انتصارا متتاليا في مهرجان "ريسلمانيا" حتى تمكن المصارع بروك ليسنر من هزيمته في النسخة الثلاثين من المهرجان.

وإلى جانب ليسنر، فقد تمكن المصارع رومان رينز كذلك من هزيمة أندرتيكر في مهرجان "ريسلمانيا".

وتزوج كالاواي في حياته 3 مرات، كان آخرها من زوجته الحالية نجمة المصارعة السابقة، ميشيل ماكول، ولديه 4 أبناء.

وفي شهر حزيران 2020، أعلن أندرتيكر اعتزاله المصارعة الحرة، بعد فوزه في مباراة خاضها ضد المصارع، إيه جي ستايلز، في النسخة الـ36 من مهرجان "ريسلمانيا" السنوي.
المصدر: سبوتينك
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