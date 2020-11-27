رياضة

"توتنهام" يسحق "لودوغوريتس" برباعية في الدوري الأوروبي!

Lebanon 24
27-11-2020 | 21:00
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سجّل البرازيلي كارلوس فينيسيوس هدفَيْن مع نادي "توتنهام" الإنكليزي ساهما بقيادة فريقه لتحقيق فوز ساحق بنتيجة 4-0 على حساب "لودوغوريتس" البلغاري في المجموعة العاشرة بالدوري الأوروبي لكرة القدم، يوم أمس الخميس.

ومنح المهاجم البرازيلي، البالغ عمره 25 عاماً، التقدم لـ"توتنهام" بعد 16 دقيقة، بعدما اصطدمت تمريرة ديلي آلي إلى غاريث بيل بأحد لاعبي "لودوغوريتس"، لتتهيأ أمام اللاعب البرازيلي.
 
وسيطر "توتنهام" تماماً وساهم آلي في الهدف الثاني بتمريرة إلى فينيسيوس، في الدقيقة 34.
 
وبعد مرور ساعة من اللعب، تلقى هاري ينكس كرة وأطلق تسديدة من 50 متراً مرت فوق حارس "لودوغوريتس" إلى داخل الشباك.
 
وصنع فينيسيوس الهدف الرابع لمواطنه البرازيلي لوكاس مورا، في الدقيقة 73.
 
وفي المباراة الثانية من المجموعة نفسها، فاز نادي "رويال أنتويرب" البلجيكي على "لاسك" النمساوي بنتيجة 2-0ز
 
وبهذه النتيجة، رفع "توتنهام" رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، خلف المتصدر "رويال أنتويرب" البلجيكي الذي يملك في رصيده 9 نقاط أيضاً، لكنّه يتفوق على "توتنهام" في المواجهات المباشرة، بينما يحتلّ طلاسكط المركز الثالث بـ6 نقاط فيما يتذيل "لودوغوريتس" الترتيب بدون نقاط.
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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