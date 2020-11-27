فعل "مشين" لأحد العاملين بجنازة مارادونا.. والعقوبة الطرد!

تسببت صورة "سيلفي" لأحد العاملين في الدار التي أشرفت على مراسم جنازة أسطورة كرة القدم الأرجنتين، دييغو مارادونا، بطرده من العمل، وذلك استجابة لموجة غضب عارمة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي.



وأظهرت الصورة دييغو مولينا، وهو أحد العاملين في دار الجنازات والذي أشرف على تجهيز جثة مارادونا، في صورة "سيلفي" مع جثمان الأسطورة الذي توفي في منزله عن عمر ناهز 60 عاماً إثر أزمة قلبية.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، فقد قوبلت الصورة بردود أفعال غاضبة من قبل مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا بعضهم لسحب الجنسية من مولينا عقابا له على فعلته، وعدم احترامه لمارادونا.