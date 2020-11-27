رياضة

رابح ماجر يروي حادثة طريفة جمعته بمارادونا في اعتزال بلاتيني!

Lebanon 24
27-11-2020 | 23:00
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روى النجم الدولي الجزائري السابق، رابح ماجر، قصّة طريفة جمعته بأسطورة كرة القدم ة الأرجنتيني الراحل، دييغو أرماندو مارادونا، في حفل اعتزال النجم الفرنسي السابق ميشيل بلاتيني.

وقال ماجر لوكالة الأنباء الألمانية: "خبر وفاة مارادونا أحزنني جداً، لدرجة أنني لم أصدقه في البداية، إلا بعدما تأكدت من وسائل إعلام عديدة".
 
وأضاف: "مارادونا أيقونة وأسطورة كرة القدم العالمية، وهو الأفضل لكل الأوقات، سيبقى حياً في قلوبنا، رغم أن الملاعب ستفتقده.. تعازيَّ الخالصة لعائلته ولكل الأرجنتين، وكل محبيه وعشاق الكرة واللعب الجميل".

وتابع: "أعرف مارادونا شخصياً منذ العام 1988، أول مرة التقيته كانت بمناسبة مباراة اعتزال النجم الفرنسي ميشيل بلاتيني".

وأردف: "كانت لي حادثة طريفة معه حينها، لأننّا كنا نلعب في نفس الفريق، حيث تقدّمت بدون قصد لاعبي فريقنا قبل الدخول للملعب، رغم أنّ مارادونا كان هو القائد، ولما اكتشفت الأمر عدت للخلف وطلبت منه التقدم، لكنّه اعتذر وقال لي بلطف: لا يهم، تقدم أنت الأكبر سناً، بيد أنّني اقنعته في النهاية".

وتابع: "ثم التقيته في دبي، المرة الأولى بمناسبة ملتقى حول الاحتراف داخل الأندية الإماراتية، ومرة ثانية بمناسبة برنامج تلفزيوني لاكتشاف المواهب العربية، الذي سمح لنا بمعرفة بعضنا البعض جيدا، لأننا مكثنا 3 أشهر معاً".
 
وختم: "أنا ومارادونا أصبحنا أصدقاء.. إنه رجل طيب، متواضع، وحنون جداً.. ببساطة مارادونا استثنائي جداً".
المصدر: روسيا اليوم
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