فورمولا 1.. كلبٌ يقتحم حلبة البحرين أثناء التجارب الحرة الثانية! (فيديو)

شهدت التجارب الحرّة الثانية لسباق جائرة البحرين الكبرى للـ"فورمولا 1"، أمس الجمعة، اقتحام كلبٍ لمسار حلبة "الصخير" ما تسبّب برفع العلم الأحمر وتوقّف الحصّة إلى حين إخراجه.

وتصدّر بطل العالم وسائق "مرسيدس"، البريطاني لويس هاميلتون، حصّة التجارب الحرة الثانية لجائزة البحرين الكبرى، الجولة 15 من بطولة العالم لسباقات "الفرمولا 1" للموسم 2020.

Yeah the drivers were quick and the cars looked really cool under the lights



But... THIS GUY 🐶😍#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/pL0GgZ59wM — Formula 1 (@F1) November 27, 2020

وحقّق هاميلتون زمناً وقدره 1:28:971 متفوّقاً على الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق "ريد بول" الذي حقّق 1:29:318، فيما حلّ زميل هاميلتون في "مرسيدس"، الفنلندي فالتيري بوتاس ثالثاً بزمن قدر 1:29:336.



وشهدت الحصّة رفع العلم الأحمر للمرة الأولى بسبب حادث اصطدام قوي لسائق "ريد بول" الثاني، التايلاندي ألكساندر ألبون. ولكن وبعد رفع الحادث وعودة السيارات لاستكمال الوقت المتبقّي من الحصة، تمّ رفع العلم الأحمر مرة ثانية بعدما قام كلب باقتحام الحلبة وراح يركض على مسارها.

Alex Albon hits the barriers hard in FP2 - bringing out the red flags in Bahrain 💥 😮#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/ONR1ER1cPO — Formula 1 (@F1) November 27, 2020

وتستكمل اليوم السبت الحصة الثالثة من التجارب الحرّة، يليها حصة التجارب التأهيلية التي تحدّد ترتيب شبكة الإنطلاق في السباق الذي يقام يوم غد الأحد.