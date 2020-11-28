"العين" يحسم "كلاسيكو الإمارات".. والـ"VAR" يحرم "الوحدة" من التعادل! (فيديو)

حسم نادي "العين" مباراة "كلاسيكو الإمارات" أمام ضيفه نادي "الوحدة"، أمس الجمعة، بنتيجة 1-0، في قمّة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإماراتي لكرة القدم (دوري الخليج العربي).

وبعد شوط أوّل سلبي النتيجة، استغلّ اللاعب ريان إسلام كرة قدّمها له الياباني تسوكاسا الشيوتاني على طبق من ذهب وأسكنها شباك "الوحدة" في الدقيقة 64 من زمن المباراة.

وسجّل "الوحدة" هدفاً في الدقيقة 75 عن طريق خليل إبراهيم، إلا أنّ حكم المباراة ألغى الهدف بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو (VAR) بسبب وجود لمسة يد، ليحرم بذلك "أصحاب السعادة" من التعادل.

ورفع "العين" رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمّد رصيد "الوحدة" عند 13 نقطة في المركز الخامس.

وفي بقية مباريات يوم الجمعة، فاز نادي "النصر" على "بني ياس" بهدف من دون مقابل عن طريق اللاعب ضياء سبع في الدقيقة 58 من زمن المباراة.

ورفع "النصر" رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمّد رصيد "بني ياس" عند 10 نقاط في المركز الثامن.

وحقّق نادي "اتحاد كلباء" فوزاً مهماً على نادي "الظفرة" بنتيجة 2-1، حيث سجّل لـ"اتحاد كلباء" ويندنيرسون جالينو في الدقيقة 34 وبينيل ملابا في الدقيقة 89، فيما سجّل هدف "الظفرة" الوحيد بينجامين ايم في الدقيقة 66.

ورفع "اتحاد كلباء" رصيده إلى 12 نقطة في المركز السابع، فيما تجمّد رصيد الظفرة عند 10 نقاط في المركز التاسع.

وكانت الجولة السابعة من الدوري انطلقت، يوم الخميس، حيث فاز "الجزيرة" على "حتا" بنتيجة 2-0 عن طريق كلّ من علي مبخوت في الدقيقة 29 وميلوس كوسانوفيتش في الدقيقة 39، ليرفع "الجزيرة" رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمّد رصيد "حتا" عند نقطتَيْن في المركز الـ14 والأخير.

وفي مباراة أخرى، تمكّن نادي "خورفكان" من وضع حدٍّ لسلسلة انتصارات المتصدّر نادي "الشارقة" الذي كان حصد 18 نقطة من 6 مباريات، حيث فرض عليه التعادل بهدف لمثله.

وافتتح كايو لوكاس التسجيل لـ"الشارقة" في الدقيقة 18، إلا أنّ "خورفكان" تمكّن من إدراك التعادل بفضل هدف سجّله لاعب "الشارقة" عبدالله الغانم خطأ في مرمى فريقه.

وحافظ "الشارقة" على صدارة الترتيب برصيد 19 نقطة، فيما رفع "خورفكان" رصيده إلى نقطتَيْن في المركز الـ12.

واستعاد نادي "الوصل" ذاكرة الانتصارات بعدما أحرز فابيو ليما أسرع هدف بالدوري في الموسم الحالي بعد 29 ثانية فقط من بداية مباراة فريقه أمام "الفجيرة".

وأضاف نيكولاس أوروز الهدف الثاني لـ"الوصل" في الدقيقة 72، فيما سجّل علي صالح آخر أهداف "الإمبراطور" في الدقيقة 81 لتنتهي المباراة بنتيجة 3-0.

ورفع "الوصل" رصيده إلى 9 نقاط في المركز العاشر فيما تجمّد رصيد "الفجيرة" عند 4 نقاط في المركز الـ 11.

واكتسح نادي "شباب الأهلي" فريق "عجمان" بخماسية مقابل هدف واحد، تناوب على تسجيلها إيغور جيسوس في الدقائق 46، 50 و71، وأحمد الهاشمي من ضربة جزاء في الدقيقة 90، واختتم مهرجان الأهداف يوسف جابر الدقيقة 93، فيما سجّل هدف "عجمان" اليتيم بوبكر تراولي في الدقيقة 46.

ورفع "شباب الأهلي" رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس، فيما تجمّد رصيد "عجمان" عند نقطتيْن في المركز الـ13.