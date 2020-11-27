رياضة

للمرة التاسعة بتاريخه.. "الأهلي المصري" يفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا

Lebanon 24
27-11-2020 | 23:27
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توّج الأهلي المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، الجمعة، عقب فوزه على مواطنه الزمالك بهدفين لهدف، في المباراة النهائية التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

وبدأ الأهلي الشوط الأول من المباراة بصورة مميزة، بعد أن تمكن من السيطرة على منتصف الملعب، والوصول إلى مناطق الخصم في أكثر من مناسبة، وسط غياب التركيز والحضور الذهني للاعبي الزمالك.

وترجم الأهلي أفضليته مُبكرًا بهدف جاء عند الدقيقة 6، من ركلة زاوية نفذها التونسي علي معلول، قابلها عمرو السولية برأسية متقنة هزت الشباك الزملكاوية.

وعقب تأخره بالنتيجة، استحوذ الزمالك على مجريات اللقاء مستغلا تراجع الأهلي إلى مناطقه الدفاعية، ليأتي التهديد الأول لصالح الأبيض من كرة قوية سددها شيكابالا من خارج منطقة الجزاء، أمسك بها الحارس محمد الشناوي.

وأسفر الضغط الزملكاوي عن هدف عالمي عدل به شيكابالا الكفة، بعدما اخترق دفاعات الأهلي من الجهة اليمنى، وسدد قذيفة كروية ارتطمت بالعارضة ودخلت المرمى.

ودخل الزمالك في الشوط الثاني مهاجمًا لكنه سرعان ما تراجع إلى مناطقه الدفاعية تحت ضغط كبير مارسه لاعبو الأهلي، الأمر الذي كاد أن يضع الفريق بالمقدمة لولا أن كرة حسين الشحات ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى محمد أبو جبل.

وبينما كانت المباراة تقترب من الذهاب إلى الشوطين الإضافيين، نجح محمد مجدي أفشة في خطف هدف الفوز الثاني في الدقيقة 86، من تسديدة قوية عجز الحارس أبو جبل عن ردها.

المصدر: الأناضول
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