رياضة

"برشلونة" يقترب من تخفيض رواتب لاعبيه.. وهذا ما ينتظره!

Lebanon 24
28-11-2020 | 18:00
A-
A+
Doc-P-769993-637421205119201349.jpeg
Doc-P-769993-637421205119201349.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بات نادي "برشلونة" الإسباني قريباً من إبرام اتفاق لخفض رواتب لاعبيه بقيمة 122 مليون يورو (145 مليون دولار) هذا الموسم، وذلك بهدف المساعدة في تعويض الخسائر المالية التي تكبدها نتيجة تداعيات فيروس "كورونا "المستجدّ.
 
وبحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز"، فإنّ "برشلونة" ينتظر أن يقوم اللاعبون "في الأيام القليلة المقبلة" بالمصادقة على الاتفاق الذي أعلن عنه النادي الكتالوني الجمعة في بيان.

ويمثل التخفيض في الرواتب أمراً حيوياً بالنسبة للوضع المالي في النادي الكتالوني الذي تضرر بشدّة من فقدان عائدات بيع التذاكر نتيجة اللعب خلف أبواب موصدة والآثار الأخرى الناجمة عن تداعيات "كوفيد-19".

ووصف كارليس توسكيتس، رئيس "برشلونة" بالإنابة، الوضع المالي بأنّه "ليس دراماتيكياً لكنّه مقلق للغاية"، وذلك بعد أن استلم مهمة الإدارة الموقتة للنادي بعد استقالة جوسيب ماريا بارتوميو الشهر الماضي.

وستكون استعادة الموارد المالية لـ"برشلونة" أحد العناصر الأساسية على رأس قائمة الرئيس الجديد الذي سينتخب في 24 كانون الثاني.

ودخل مرشح جديد في السباق على الرئاسة يوم الجمعة بشخص جوان لابورتا الذي سبق له أن شغل المنصب بين عامي 2003 و2010 وقاد النادي إلى 12 لقباً كبيراً.
 
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
09:00 | 2020-11-29
06:00 | 2020-11-29
23:00 | 2020-11-28
21:00 | 2020-11-28
15:00 | 2020-11-28
12:00 | 2020-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website