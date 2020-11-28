تحقيق بشأن إهمال محتمل أدى إلى وفاة مارادونا.. والعائلة تتحدث عن "مخالفات"

فتح القضاء الارجنتيني تحقيقا الجمعة حول إمكانية حدوث إهمال في تلقي الرعاية اللازمة أدى الى وفاة اسطورة كرة القدم دييغو مارادونا الاربعاء الماضي.قال أحد أفراد العائلة لفرانس برس: "حصلت بعض المخالفات".وبعد ساعات من وفاة بطل العالم 1986 عن 60 عاما، أعلن محامي وصديق مارادونا ماتياس مورلا الخميس أن "سيارة الاسعاف استغرقت أكثر من نصف ساعة للوصول إلى منزل مارادونا".لكن لم يتقدم هو أو أحد أفراد العائلة بأي شكوى، بحسب ما أعلن مصدر قضائي لفرانس برس.واضاف المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه "فُتح التحقيق لان شخصا توفي في منزله ولم يوقع أحد على شهادة وفاته، هذا لا يعني حصول مخالفات".وتوفي نجم نابولي الايطالي في نهاية ثمانينيات القرن الماضي في نومه بسبب "وذمة رئوية حادة ثانوية وتفاقم قصور مزمن في القلب" بحسب تشريح أولي.وكان مارادونا في منزله في بلدة تيغري التي تبعد 30 كلم شمال العاصمة بوينوس أيرس، حيث كان يقطن منذ 11 تشرين الثاني إثر خروجه من عيادة خضع فيها قبل ستة أيام لجراحة في رأسه لإزالة ورم دموي.وقال مصدر في العائلة لفرانس برس: "أعلن المدعي العام يوم وفاة دييغو "يجب أن نحدد ما اذا كانوا قد قاموا بعمل صحيح أم لا. قدّمت الممرضة (المتواجدة اثناء وفاة مارادونا) إفادتها للمدعي العام، ثم قامت بتغييرها. تحدثت أمام التلفزيون لتعلن انه تم فرضها عليها. هناك تناقض في الإفادة".وافادت النيابة العامة ان "سكرتيرة مارادونا طلبت مساعدة طبية الساعة 12:17 فحضرت سيارة اسعاف من شركة فيدا الساعة 12:28 بحسب شريط من سجلات حي سان أندريس حصل عليه مكتب المدعي العام".ووصلت سيارات اسعاف اضافية من هيئات أخرى في وقت لاحق.كما أظهرت التحقيقات ان طبيب مارادونا ليوبولدو لوكي اتصل بالطوارىء الساعة 12:16 طالبا سيارة اسعاف.وتنتظر النيابة العامة النتائج المخبرية، وقد وضع يده على الملف الطبي، بالإضافة الى تسجيلات الكاميرات في المنطقة التي عاش فيها مارادونا أيامه الاخيرة.وأثير جدل إضافي بعد ظهور أحد موظفي الجنازة يلتقط صورة الى جانب النعش المفتوح حيث رقد مارادونا قبل دفنه الخميس. ولم تنفع الاعتذارات المتكررة الجمعة فيما وعد محامي مارادونا بمحاكمة المخالفين.وبدأ القضاء بالاستماع إلى الشهود.وقالت النيابة العامة في بيان "تبيّن لنا أن ممرضا مسؤولا عن مراقبته كان آخر شخص رآه على قيد الحياة نحو الساعة السادسة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي (9:30 ت غ) الاربعاء اثناء تغيير نوبة المراقبة".أكّد الممرض في شهادته ان مارادونا "كان يرتاح في سريره" وانه "كان يتنفس بشكل طبيعي".في المقابل، أكّدت الممرضة التي تولت المهمة بعده وكانت حاضرة وقت وفاته انها سمعته "يتحرّك" بعد بنحو ساعة.وكانت قد أشارت في السابق انها رأته نائما الساعة الحادية عشرة ولم ترغب في ازعاجه، مفضلة وصول الطبيبة النفسية أغوستينا كوساتشوف والطبيب النفسي كارلوس دياس منتصف اليوم.لاحظ الثنائي ان مارادونا لا يتفاعل مع أي محاولة لإيقاظه، فدقا ناقوس الخطر. وقد حاول طبيب في الحي انعاشه.