نزال تايسون وجونز ينتهي بالتعادل

انتهى النزال المنتظر بين مايك تايسون، ومواطنه روي جونز بالتعادل. ولم يستطع أي من الملاكمين حسم النزال في وقته الأصلي المخصص من 8 جولات، بمعدل دقيقتين لكل جولة، ليحسم حكام اللقاء النتيجة بالتعادل.وظهر واضحا على كلا الملاكمين عامل السن، كما وحافظ تايسون على لكماته القوية الشهيرة، الى أن قدرة جونز على التحرك بالقدمين جيدا مكنته من إنهاء النزال بالتعادل.