رياضة

إصابات واشتباكات وقنبلة في مباراة بين فريقين سوريين... (صور)

Lebanon 24
29-11-2020 | 18:00
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تسببت أحداث شغب بين جمهوري فريقي جبلة والساحل السوريين في مباراة من الدوري السوري الممتاز بتوقف المباراة لمدة 10 دقائق.

وقام أحد مشجعي فريق جبلة عند الدقيقة 63 برمي قنبلة صوتية تجاه مشجعي فريق الساحل، مباشرة بعد تسجيل هدف التعادل، لتبدأ بعدها أعمال الشغب بين مشجعي الفريقين.

وبحسب صحيفة "الوطن" السورية، بدأ بعد ذلك تراشق الحجارة وزجاجات المياه والكراسي بين المشجعين، لتتوقف المباراة لمدة 10 دقائق.

وبعد محاولات حثيثة من قوات حفظ النظام، توقفت الاشتباكات بعد خروج جمهور الساحل الجالس بجانب جمهور جبلة من المدرج (في الجهة القريبة من الجمهور).


ونشر مواطنون على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد يسمع فيها أصوات إطلاق الأعيرة النارية، والتي يبدو أنها استخدمت لمحاولة إيقاف أعمال الشغب.

وكانت المباراة شديدة الإثارة، واستكملت بشكل طبيعي بعد توقف أعمال الشغب، لتنتهي بفوز جبلة بثلاثة أهداف مقابل هدف لفريق الساحل السوري.

 

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