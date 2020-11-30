"نابولي" يكرّم مارادونا برباعية في مرمى "روما"! (فيديو)

حقّق نادي "نابولي" فوزاً ساحقاً على ضيفه "روما" بنتيجة 4-0، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وخاض "نابولي" المباراة مرتدياً قميصاً يشبه قميص منتخب الأرجنتين وذلك تكريماً لقائد الفريق السابق وأسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو مارادونا، الذي رحل الأسبوع الفائت عن 60 عاماً نتيجة أزمة قلبية.

ومنح لورينتسو إنسيني التقدم إلى صاحب الأرض من ركلة حرة جديرة باللاعب الأرجنتيني الراحل في الدقيقة 30 واحتفل بالركض إلى مقاعد بدلاء فريقه من أجل تقبيل قميص مارادونا.



وأضاف فابيان رويز ودريس ميرتنز وماتيو بوليتانو ثلاثية في الشوط الثاني ليُسقط "روما" لأول مرة على أرض الملعب بجميع المسابقات هذا الموسم.



وكانت الهزيمة الوحيدة لـ"روما" هذا الموسم عندما اعتبر خاسراً أمام "فيرونا" لإشراكه لاعبا لا يحق له اللعب.