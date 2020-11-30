رياضة

بعد الإصابة الأخيرة.. كم سيغيب هازارد عن "الريال"؟!

Lebanon 24
30-11-2020 | 23:00
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رجّحت صحيفة "آس" الرياضية الإسبانية، أن يغيب النجم البلجيكي، إيدن هازارد" عن فريقه "ريال مدريد" خلال 4 مباريات، أهمها أمام "أتلتيكو مدريد" في ديربي العاصمة بعد أقل من أسبوعين، وذك بعد تعرّضهض لإصابة عضلية، يوم السبت، أثناء مباراة فريقه أمام "ديبورتيفو ألافيس" في الدوري الإسباني، والتي خسرها النادي الملكي على أرضه بنتيجة 2-1. 
 
وكشفت الصحيفة عن "حالة من القلق" داخل صفوف الفريق، بعد تعرض هازارد لإصابة جديدة خلال مشاركاته النادرة مع الفريق بسبب كثرة غياباته.

وأجبر المدير الفني لـ"الريال"زين الدين زيدان على إخراج هازارد بعد نحو نصف ساعة من لقاء "ألافيس"، إثر تعرضه لإصابة أثرت سلباً على أداء الفريق الذي يحتل حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري.

وقال المدرب الفرنسي في المؤتمر الصحافي الذي أعقب اللقاء، إن هازارد "شعر بعدم ارتياح" أثناء سير المباراة.

وحسب "آس"، فمن المرجّح أن يغيب هازارد عن لقاءي دوري أبطال أوروبا أمام "شاختار" الأوكراني خارج الديار، الثلاثاء، وأمام "بوروسيا مونشنغلادباخ" الألماني في مدريد يوم 9كانون الأول.

وفي الدوري المحلي، لن يتمكن هازارد من المشاركة أمام "إشبيلية" على ملعبه في الخامس من كانون الأول، أو "أتلتيكو مدريد" في الثاني عشر من الشهر ذاته على ملعب "الريال" الاحتياطي.
المصدر: سكاي نيوز
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