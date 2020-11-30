فورمولا 1.. هاميلتون بطلاً لجائزة البحرين الكبرى! (فيديو)

حادثاً مروّعاً لسائق "هاس" الفرنسي رومان غروجان نجا منه بأعجوبة. فاز بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون، سائق "مرسيدس" بسباق "جائزة البحرين الكبرى" ببطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات، أمس الأحد، في سباق "ناري" شهدنجا منه بأعجوبة.

وهذا هو الفوز الـ95 في مسيرة السائق البريطاني بطل العالم 7 مرات.



واحتل الهولندي ماكس فرستابن سائق "رد بول" المركز الثاني أمام زميله ألكسندر ألبون الذي خطف المركز الثالث بعد انسحاب المكسيكي سيرجيو بيريز سائق "ريسنغ بوينت" بسبب مشكلة في المحرك.

Career win number 95 for @LewisHamilton as he crosses the line to take victory in Bahrain 🏆🎧#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/pjqg36Q0sJ — Formula 1 (@F1) November 29, 2020



وانتصر هاميلتون، الذي حصد لقب السائقين في تركيا قبل أسبوعين، للمرة الخامسة على التوالي ورقم 11 في 15 سباقاً حتى الآن هذا الموسم. وانتصر هاميلتون، الذي حصد لقب السائقين في تركيا قبل أسبوعين، للمرة الخامسة على التوالي ورقم 11 في 15 سباقاً حتى الآن هذا الموسم.

وكان السباق شهد في لفته الأولى حادثاً مروعا للسائق الفرنسي رومان غروجان، حيث اصطدمت سيارته بالحاجز الجانبي للحلبة واشتعلت النيران فيها كما انشطرت السيارة إلى نصفين، وخرج العلم الأحمر حيث توقّف السباق إلى حين إصلاح الحاجز.