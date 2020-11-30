رياضة

فورمولا 1.. هاميلتون بطلاً لجائزة البحرين الكبرى! (فيديو)

Lebanon 24
30-11-2020 | 21:00
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فاز بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون، سائق "مرسيدس" بسباق "جائزة البحرين الكبرى" ببطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات، أمس الأحد، في سباق "ناري" شهد حادثاً مروّعاً لسائق "هاس" الفرنسي رومان غروجان نجا منه بأعجوبة.
 
وهذا هو الفوز الـ95 في مسيرة السائق البريطاني بطل العالم 7 مرات.

واحتل الهولندي ماكس فرستابن سائق "رد بول" المركز الثاني أمام زميله ألكسندر ألبون الذي خطف المركز الثالث بعد انسحاب المكسيكي سيرجيو بيريز سائق "ريسنغ بوينت" بسبب مشكلة في المحرك.
 


وانتصر هاميلتون، الذي حصد لقب السائقين في تركيا قبل أسبوعين، للمرة الخامسة على التوالي ورقم 11 في 15 سباقاً حتى الآن هذا الموسم.
 
وكان السباق شهد في لفته الأولى حادثاً مروعا للسائق الفرنسي رومان غروجان، حيث اصطدمت سيارته بالحاجز الجانبي للحلبة واشتعلت النيران فيها كما انشطرت السيارة إلى نصفين، وخرج العلم الأحمر حيث توقّف السباق إلى حين إصلاح الحاجز.


وتعرض غروجان لحروق بسيطة ورضوض في ضلوعه لكنّه في حالة مستقرة، ثمّ نشر حساب غروجان على "إنستغرام" مقطع فيديو يطمئن فيه متابعيه إلى صحته.
 
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