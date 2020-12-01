الدوري الإماراتي: "شباب الأهلي" يفرض التعادل على المتصدر.. وفوز مهم لـ"الجزيرة"

انطلقت يوم أمس الإثنين، الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإماراتي لكرة القدم (دوري الخليج العربي)، حيث فرض نادي "شباب الأهلي" التعادل على المتصدّر الشارقة 1-1، فيما حقّق "الجزيرة" فوزاً مهماً أكثر على نادي "الفجيرة" بثلاثية نظيفة، ليقترب أكثر من المتصدر.

وفي المباراة التي أقيمت على استاد الشارقة، افتتح أصحاب الأرض التجسيل عن طريق إيغور كورنادو في الدقيقة 30 من ركلة جزاء، إلا أنّ لاعب "شباب الأهلي" يوسف جابر أدرك التعادل في الدقيقة 68 من تسديدة قوية في مرمى الحارس عادل الحوسني.

ورفع "الشارقة" رصيده إلى 20 نقطة في المركز الأول، فيما أصبح رصيد "شباب الأهلي" 13 نقطة في المركز الخامس موقتاً بانتظار بقية مباريات الجولة.

وحقّق نادي "الجزيرة" فوزاً مهماً على نادي "الفجيرة" في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الفجيرة، بنتيجة 3-0، تناوب على تسجيلها زايد العامري في الدقيقة 51 وعبد الله رمضان في الدقيقة 73 ثمّ زايد العامري من جديد في الدقيقة 81.

ورفع "الجزيرة" بذلك رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني موقتاً بينما توقف رصيد "الفجيرة" عند 4 نقاط في المركز 12 في جدول الترتيب.

وفي بقية مباريات الأمس، فاز "الوصل" على "عجمان" بنتيجة 3 -2 في المباراة التي جرت بينهما على استاد راشد بن سعيد بعجمان ليرفع "الوصل" رصيده إلى 12 نقطة في المركز السابع موقتاً، فيما توقف رصيد "عجمان" عند نقطتين في المركز الـ 13.



وحوّل فريق "خورفكان" تأخره أمام "حتا" بهدفين، إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الشوط الثاني خلال المباراة التي جمعت بينهما على استاد حمدان بن راشد آل مكتوم بحتا ليرفع "خورفكان" رصيده إلى 5 نقاط في المركز الـ11 ويبقي "حتا" في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وسوف تستكمل مباريات الجولة ذاتها اليوم الثلاثاء بثلاثة لقاءات حيث يستضيف "الوحدة" نادي "الظفرة"، ويستضيف "اتحاد كلباء" فريق "النصر"، ويحل "العين" ضيفاً على نادي "بني ياس".