فورمولا 1.. إصابة هاميلتون بـ"كورونا" وتأكّد غيابه عن "جائزة الصخير الكبرى"

أعلن منظّمو بطولة العالم لسباقات "الفورمولا 1" أنّ بطل العالم 7 مرات وسائق "مرسيدس"، البريطاني لويس هاميلتون، سيغيب عن "جائزة الصخير الكبرى" في البحرين بسبب إصابته بفيروس "كورونا" المستجدّ.

وكتب الحساب الرسمي للـ"فورمولا 1" على تويتر" أنّ هاميلتون سيغيب عن جائزة الصخير الكبرى في البحرين نهاية الأسبوع بعد اختبار إيجابي لـ"كوفيد-19".

BREAKING: Lewis Hamilton will miss this weekend's Sakhir Grand Prix in Bahrain after a positive test for Covid-19 pic.twitter.com/c0XCfyDmWZ — Formula 1 (@F1) December 1, 2020

وكان هاميلتون توّج بلقب بطل العالم هذا العام قبل أسبوعين وتحديداً في جائزة تركيا الكبرى، كما أنّه فاز يوم الأحد بجائزة البحرين الكبرى على حلبة الصخير.

وسيغيب هاميلتون عن السباق الثاني الذي سيقام في البحرين أيضاً على الحلبة نفسها ولكن بمسار مختلف يوم الأحد المقبل.

ولم يتمّ التأكّد ما إذا كان هاميلتون سيغيب كذلك عن آخر سباقات هذا الموسم "جائزة أبو ظبي الكبرى" على حلبة "مرسى ياس" يوم 13 كانون الأول الحالي.