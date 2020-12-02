قميص مارادونا للبيع؟ لاعب منتخب إنكلترا السابق يرد!

قال ستيف هودج لاعب وسط المنتخب الإنكليزي السابق إنه رفض العديد من العروض من مشترين محتملين لقميص ارتداه الراحل دييغو مارادونا في مباراة دور الثمانية الشهيرة بكأس العالم 1986.وأصر هودج على أن هذا القميص التاريخي ليس للبيع.وتبادل هودج البالغ 58 عاما قمصان اللعب مع مارادونا بعد هزيمة إنكلترا 2-1 أمام الأرجنتين في ملعب أزتيكا في المكسيك في مباراة سجل خلالها مارادونا هدفا باليد قبل أن يهز الشباك مجددا ليحرز واحدا من أجمل الأهداف في تاريخ كأس العالم.وكان الأسطورة مارادونا قد توفي في منزله عن عمر ناهز 60 عاما الأسبوع الماضي إثر أزمة قلبية.وزاد الطلب بشكل كبير على قميص مارادونا الذي حصل عليه هودج والمعروض حاليا في المتحف الوطني لكرة القدم في إنكلترا الموجود في مانشستر وقال خبير مقتنيات رياضية أمريكي إن قيمته قد تصل إلى مليوني دولار.لكن هودج يعارض بيع القميص.وقال هودج في لقاء صحفي مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "احتفظ بهذا القميص منذ 34 عاما ولم أفكر أبدا في بيعه. أحب الاحتفاظ به حيث يحمل قيمة معنوية كبيرة".وأضاف: "يطرق الناس باب منزلي بلا توقف ويرن الهاتف باستمرار من كل حدب وصوب من محطات التلفزيون والإذاعة المحلية إلى المحطات الأجنبية".وختم قائلاً: "كان أمرا مزعجا بشدة. ثارت أحاديث غير لطيفة عن أني احتفظ به لأني أريد مليونا أو أكثر أو سعيا وراء المال. كل هذه الأمور خاطئة تماما. القميص ليس للبيع".