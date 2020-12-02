رياضة

رونالدو يوضح "حقيقة" مارادونا.. ويكشف سر ارتدائه ساعتين

Lebanon 24
02-12-2020 | 18:00
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أبدى النجم البرازيلي رونالدو حزنه الشديد على وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا، كما كشف عن سر ارتداء اللاعب الراحل لساعتين في معصم يده.

 

وتحدث رونالدو الذي يترأس حاليا نادي ريال بلد الوليد الإسباني في مؤتمر صحفي عن علاقته بمارادونا قائلا: "ترك إرثا رائعا في عالم الكرة. من الصعب جدا تحمل خسارته. لقد فاجأني خبر وفاته وأحزنني كثيرا".

 

وأضاف: "غيّر مارادونا حياة الكثير من الناس. سأظل ممتنا للأبد للإلهام الذي منحه لي"، حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.

 

وروى رونالدو قصة بيّن من خلالها سبب ارتداء مارادونا لساعتين معا، حيث قال: "في إحدى المرات التي جاء فيها لزيارتي في مدريد وخلال تناولنا للعشاء سألته عن سبب ارتدائه لساعتين، فقال إن ابنته أهدتهما إياه، ومنذ ذلك الحين لم يخلعهما".

 

وتابع قائلا: "بعد إنهائنا للطعام أعطاني واحدة من الساعتين كهدية. رفضت في بادئ الأمر، إلا أنه أصرّ وغضب، الأمر الذي لم يترك أمامي خيارا آخر. سأعتني بهذا التذكار الذي يجسد كرم وصداقة مارادونا طيلة حياتي".

 

وداهم محققون أرجنتينيون منزل طبيبة نفسية كان يتعامل معها مارادونا، في إطار التحقيق في وفاة أسطورة الملاعب الأسبوع الماضي.

 

وأفاد مصدران مطلعان على التحقيقات، طلبا عدم نشر اسميهما بأن "الادعاء العام يستهدف الأطباء في الأساس" خلال التحقيقات في وفاة مارادونا، وقالا إن التحقيق ينظر في احتمال حدوث قتل خطأ أو إهمال طبي، حسبما ذكرت "رويترز".

 

وتوفي مارادونا، الذي خاض صراعا طويلا مع الإدمان، عن عمر 60 عاما نتيجة إصابته بأزمة قلبية بعد أن خضع في وقت سابق لجراحة في المخ بسبب تجلط دموي.

المصدر: سكاي نيوز
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