الموت يغيب اللاعب المغربي محمد أبرهون بعد صراع مع المرض

تتقدم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في شخص رئيسها السيد فوزي لقجع، أصالة عن نفسه، ونيابة عن المكتب المديري، بخالص تعازيها الحارة لأسرة المرحوم محمد أبرهون الذي وافته المنية يومه الأربعاء 2 دجنبر 2020. pic.twitter.com/kQqRBR7oDb
— FRMF (@FRMFOFFICIEL) December 2, 2020
تتقدم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في شخص رئيسها السيد فوزي لقجع، أصالة عن نفسه، ونيابة عن المكتب المديري، بخالص تعازيها الحارة لأسرة المرحوم محمد أبرهون الذي وافته المنية يومه الأربعاء 2 دجنبر 2020. pic.twitter.com/kQqRBR7oDb
وقد تدرج الراحل محمد أبرهون في فئات المغرب التطواني، كما مثل المنتخب الوطني المغربي وخاض تجارب احترافية في البرتغال وتركيا. وفقا لما نقلته صحيفة "هسبريس" المغربية.