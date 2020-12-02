رياضة

الموت يغيب اللاعب المغربي محمد أبرهون بعد صراع مع المرض

Lebanon 24
02-12-2020 | 21:00
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توفي اليوم اللاعب المغربي محمد أبرهون، اللاعب السابق للمنتخب الوطني ونادي المغرب التطواني، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 31 سنة.

وقد نعت فرق مغربية عديدة وفاة اللاعب محمد أبرهون. ومن جهتها تقدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخالص تعازيها الحارة لأسرة المرحوم. وقامت بنشر تغريدة مرفقة بصورة له عبر حسابها الرسمي على "تويتر".
 
 

وقد تدرج الراحل محمد أبرهون في فئات المغرب التطواني، كما مثل المنتخب الوطني المغربي وخاض تجارب احترافية في البرتغال وتركيا. وفقا لما نقلته صحيفة "هسبريس" المغربية.

 
 
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