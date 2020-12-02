رياضة

قريبا... قطر تصدر إعلانا جديدا بشأن كأس العالم 2022

Lebanon 24
02-12-2020 | 23:00
A-
A+
Doc-P-771324-637425270366659513.jpg
Doc-P-771324-637425270366659513.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت اللجنة المنظمة للمونديال إن قطر ستطلق رابع الملاعب الثمانية المقرر لها استضافة فعاليات كأس العالم 2022.
وأوضحت اللجنة أن الافتتاح سيكون يوم 18 كانون الاول الجاري، تزامنا مع اليوم الوطني لقطر، أي بعد 16 يوما فقط.
ومن المتوقع أن يستضيف الملعب، المسمى الريان، على اسم حي في الدوحة، 7 مباريات، من بينها مباريات في دور الستة عشر.

وسيكون الملعب الجديد رابع ملعب يُعلن افتتاحه بعد ثلاثة ملاعب سابقة، وهم: خليفة الدولي وملعب الجنوب والمدينة التعليمية، كما تستعد البلاد لافتتاح أربعة ملاعب أخرى لكأس العالم.

وقالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة للبطولة إن هذا الملعب سيعتبر أحد إنجازات الدوحة على الطريق لكأس العالم.

وبحسب الأمين العام للجنة، حسن الذوادي، أنجزت قطر 90 في المائة من جميع مشاريع البنية التحتية للبطولة، وما زالت الاستعدادات الشاملة تسير على الطريق الصحيح.

ومن المقرر أن تنظم قطر كأس العالم لكرة القدم عام 2022، وهي المرة الأولى التي يمنح فيها شرف استضافة هذا الحدث العالمي لدولة في الشرق الأوسط. وسيتم تنظيمه لأول مرة في التاريخ في فصل الشتاء بدلا من الصيف.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
21:00 | 2020-12-02
18:00 | 2020-12-02
15:00 | 2020-12-02
12:00 | 2020-12-02
09:00 | 2020-12-02
06:00 | 2020-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website