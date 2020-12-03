رياضة

مازدا تعلن عن سيارة متطورة (فيديو)

Lebanon 24
03-12-2020 | 06:00
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أزاحت شركة مازدا الستار عن سيارة CX-30 التي صنفها الكثيرون كواحدة من بين أجمل سيارات الكروس أوفر لهذا العام وأكثرها تطورا وحداثة.

وحصلت المركبة الجديدة على هيكل أنيق وانسيابي بشكل ملحوظ، مبني على منصات كانت اختبرتها مازدا في سيارات فئتها الثالثة الحديثة، ويبلغ طول هذا الهيكل 4 أمتار و39 سنتيمترا، وارتفاع منصته عن الأرض 185 ملم.
 
وتحمل هذه المركبة في تصميمها الخارجي بعض ملامح سيارات CX-5 الجديدة، وخصوصا من ناحية تصميم الواجهة الأمامية والمصابيح، كما تميزت بغطاء كبير وطويل للمحرك كما في مركبات إنفينيتي رباعية الدفع.
 
 
 
أما من الداخل فتنفرد هذه السيارة بتصميم يميزها عن كل السيارات من نفس الفئة، إذ حصلت على واجهة قيادة بحواف حادة ومميزة، في منتصفها شاشة متطورة بمقاس 8.8 بوصة يمكن إخفاؤها داخل الواجهة، وجهزت بمقود مكسو بالجلد الناعم مجهز بأزرار طولية بتصميم فريد أيضا، كما تزينت عناصرها الداخلية بالخشب والجلد والكروم، ما يعطيها طابع العصرية والفخامة.
 
وحصلت هذه السيارة على نظامي دفع أمامي ورياعي، وأنظمة تعليق متطورة تمنحها ثباتا كبيرا على الطرقات، وعلى أنظمة لتوفير الوقود أثناء التوقف في الازدحامات أو عند إشارات المرور، إضافة إلى أنظمة كهربائية لتدفئة المقاعد والزجاج والمرايا الجانبية، وأنظمة لتشغيل المحرك والعديد من التقنيات الموجودة فيها عن بعد، فضلا عن أنظمة قيادة مختلفة تجعل تنقلها سلسا على مختلف أنواع الطرقات.
 
وجهزت مازدا هذه المركبة بـ 7 وسائد أمان هوائية لحماية الركاب أثناء الحوادث، وبعلب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بـ 6 سرعات، ومحركات Skyactiv تعمل بالبنزين بعزم 150 حصانا، قادرة على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 9 ثوان تقريبا.
المصدر: روسيا اليوم

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